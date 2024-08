Am 21. August meldete der Weltbild-Verlag mit Sitz in Wangen bei Olten Konkurs Unternehmensexistenz bedroht Ist es Zeit für eine Sanierung – oder für den Konkurs? an. «Wir haben mit aller Kraft und Engagement für eine eigenständige Schweizer Lösung gearbeitet und daran geglaubt – leider konnte dieses Ziel nicht erreicht werden», schrieb die Firma in einer Mitteilung. Denn zwei Wochen zuvor hatte bereits das Mutterhaus in Augsburg (D) Insolvenz angemeldet.