Aufgezeichnet von Melanie Keim:



Die ersten Taxitransporte machte ich illegal, Anfang der Siebzigerjahre in Zürich. Ich arbeitete als Automechaniker für ein Taxiunternehmen. Am Morgen musste ich mit einem Kollegen jeweils die reparierten Taxis Probe fahren. Manchmal nahmen wir eben jemanden mit und verdienten so unseren Znüni. Den Chef kümmerte das eigentlich nicht, er warnte uns nur vor der Gewerbepolizei. So machte ich die Taxiprüfung.



1982 gründete ich mein Transportunternehmen in Disentis GR, wo ich aufgewachsen bin. Kurz darauf fragten mich die Bergbahnen an, ob ich für sie die Verletzten transportieren würde. Den Leuten helfen, das hat mich immer interessiert. Also machte ich die Ausbildung zum Transportsanitäter. Von unserem Stützpunkt in Disentis deckten wir die obersten Gemeinden der Surselva ab. Auf der längsten Strecke sind es 52 Kilometer bis ins Spital Ilanz.