Das war 1989, lange her. Später kam der Absturz: Der Klub, mit fremdem Geld aufgeblasen, ging in Konkurs und musste sich aus der fünften Liga neu aufrappeln. Bäckermeister Ghitti, 56, spielte damals im Nachwuchs. Zum FC Wettingen war er als Siebenjähriger gekommen, er war Spieler, Trainer, Schiedsrichter. Seit 2014 ist er Präsident – «Präsident eines ganz normalen Amateurvereins», betont er.



Das bedeutet, dass sich der heutige FC Wettingen mit den üblichen Problemen herumschlägt wie viele Klubs im Mannschaftssport Nummer eins. Die Infrastruktur ist veraltet, es mangelt an Trainings- und Spielfeldern, die sich die 20 FCW-Teams mit jenen von Juventina Wettingen teilen müssen.