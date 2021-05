Eine gute Entwicklung?

Meine Kinder finden es super, das ist die Zukunft. Aber etwas wird bleiben: Sport findet an einem Ort statt, er wird erlebt. Letztlich will ich live mit den Skiern auf der Piste stehen oder mit dem Velo bei Sonnenuntergang um den Thunersee fahren. Das ersetzt kein virtueller Event. Realer Sport wird immer Bestand haben. Ich sehe das Virtuelle als Ergänzung, und Vielfalt ist aus ökonomischer Sicht immer gut. Ich wünsche mir am nächsten Engadiner 14'000 Menschen vor Ort, 14'000 am virtuellen Engadiner sowie 300'000 am Bildschirm.