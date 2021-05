Leben am Existenzminimum

«In anderen Ländern werden Athleten besser gefördert. Sie sind bei der Polizei oder beim Militär angestellt und erhalten einen Grundlohn», so Friedli. Einige seiner Kollegen leben im Sommer am Existenzminimum, um im Winter in den Bob zu steigen. Selber hat der 29-jährige Berner einen Teilzeitvertrag als Koch, arbeitet von April bis September aber Vollzeit. Von fünf Uhr morgens, bis am Nachmittag das Training beginnt. Am Abend sucht er Sponsoren, plant Trainings, gibt Interviews und organisiert Events.