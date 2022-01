Diese Kosovarinnen machen von sich reden

Ylfete Fanaj (*1982)

Ylfete Fanaj Erste schweiz-kosovarische Kantonsratspräsidentin «Es ist nicht entscheidend, woher man kommt» präsidierte als erste Schweizerin mit kosovarischen Wurzeln ein Kantonsparlament. Sie ist seit 2011 Luzerner Kantonsrätin. Im Juni 2020 wurde sie zur Präsidentin des Kantonsrats gewählt.



Leyla Ibrahimi (*1980)

Leyla Ibrahimi steht an der Spitze der Air Prishtina, die jährlich eine halbe Million Passagiere transportiert. Seit 2019 ist sie zudem Eigentümerin der Schweizer Fluggesellschaft Chair Airlines.



Flaka Jahaj (*1983)

Flaka Jahaj gehört zu den erfolgreichsten Designerinnen der Schweiz. Jahaj studierte Modedesign in Paris. Unter ihrem Label IAHAI fertigt die gebürtige Kosovarin unter anderem für Modissa Kollektionen, die in Pristina produziert werden. 2014 gewann sie den Designpreis der Swiss Design Awards.



Meral Kureyshi (*1983)

Meral Kureyshi ist in Prizren im Kosovo geboren, lebt in Bern und studierte Literatur und Germanistik. Ihr erster Roman «Elefanten im Garten» war nominiert für den Schweizer Buchpreis, wurde mehrfach ausgezeichnet und in viele Sprachen übersetzt. Das Manuskript von «Fünf Jahreszeiten», ihrem zweiten Roman, wurde mit dem Literaturpreis der Marianne-und-Curt-Dienemann-Stiftung ausgezeichnet.



Kaltërina Latifi (*1984)

Kaltërina Latifi emigrierte als Fünfjährige mit ihren Eltern in die Schweiz. Sie studierte Germanistik und Philosophie an der Universität Lausanne sowie Editionswissenschaft und Textkritik an der Universität Heidelberg. Als Kolumnistin publiziert Latifi unter anderem im «Schweizer Monat» und im «Magazin».



Loredana Zefi (*1995)

Loredana Zefi wurde in Luzern geboren. Ihre Lip-Sync-Videos machten die Rapperin über Nacht zum international erfolgreichen Instagram- und Youtube-Star. Sie sagt: «Ich will die Rapkrone, die männliche. Ey, was diese Typen können, kann ich besser, und das als Frau!»