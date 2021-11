Für einen kurzen Moment fühlt sie sich wieder ganz klein, die Präsidentin des Luzerner Kantonsrates, als sie zum Schulhaus St. Martin in Sursee schreitet. So wie vor fast dreissig Jahren, als sie diesen Weg zum ersten Mal ging. Damals sprach Ylfete Fanaj kaum ein Wort Deutsch und kannte keine Menschenseele. Mitten im Schuljahr wurde sie in die zweite Klasse eingeschult.



Die Grossmutter hatte sie und ihre ältere Schwester in die Schweiz gebracht, zu den Eltern, die mit den jüngeren drei Geschwistern bereits in Sursee lebten. Daheim in Prizren, im damaligen Jugoslawien, war der Krieg näher gerückt. Ylfete konnte dort nicht mehr zum Unterricht. Die kosovarischen Schulen waren vorsichtshalber geschlossen worden, weil es hiess, in Schulmensen würden bewusst Kinder vergiftet.