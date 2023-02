Ich bin zwar schon 70 Jahre alt, aber noch jeden Tag ausser sonntags im Service. Da ist man immer in Bewegung. Das ist mein Fitnesstraining. Meine Stammgäste fragen oft: «Aber Si bliibed scho no es Ziitli, Frau Ernst?» Ich nicke dann jeweils. Was soll ich sonst machen? Das Stübli ist mein Leben.