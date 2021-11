Ein kalter Herbstabend am Zürcher Hauptbahnhof. «Hallo, weisst du schon, was du stimmen wirst?», fragt Viola Rossi. Die 23-Jährige versucht, mit Passanten ins Gespräch zu kommen, und verteilt Flyer gegen das Covid-Gesetz. «Bei den Jungen fange ich damit an, wie das Zertifikat uns im Ausgang und an der Uni einschränkt, bei den Älteren beginne ich eher mit den Bürgerrechten oder der Machtkonzentration im Bundesrat.»