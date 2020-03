Diese Krise hat das Potenzial, die globalisierte Welt und die exponentiell wachsende Mobilität von Gütern und Menschen Coronavirus Reisende in der Zwickmühle – stornieren oder abwarten? rund um den Planeten nachhaltig zu verändern. Sie zeigt uns, dass in Zeiten von Not und Gefahr auch kein Verlass ist auf die sonst so gerne als unverzichtbar angepriesenen offenen Grenzen. Wenn nationale Interessen höher wiegen, werden diese auch ohne Absprache mit den Nachbarländern von heute auf morgen geschlossen. Und die deutsche Blockade von Gesichtsmasken, die via Hamburg aus China in die Schweiz hätten geliefert werden sollen, ist ein schon fast dreistes Stück von Eigennutz, das erhellt, wie schnell der Anspruch auf europäische Solidarität zerfällt, wenn eigene Interessen gefährdet sind.