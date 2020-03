Das könnte sich ändern. Frauenorganisationen rufen seit Dienstag dazu auf, das Demoverbot am 7. März (dem Tag vor dem offiziellen Frauenkampftag) zu ignorieren und in Zürich durch die Strassen zu ziehen. Die Bedrohung durch das Coronavirus Covid-19 Was Sie über das Coronavirus wissen müssen stehe in keinem Verhältnis zur medialen Panikmache, teilten das Frauen*bündnis Zürich und das Feministische Streikkollektiv mit. Die Alarmstimmung, in die Menschen versetzt würden, sei die eigentliche Krise. Und der Bund schütze mit seinen Verbotsmassnahmen an erster Stelle die Wirtschaft und nicht die Bevölkerung: «Solange Supermärkte, Bahnhöfe und Pendlerzüge nicht reorganisiert werden müssen, sehen wir keinen Grund, warum Veranstaltungen draussen und in freier Bewegung nicht stattfinden sollen.»