Der eidgenössische Datenschutzbeauftragte empfiehlt, mit Hotels und Übernachtungsanbietern ausschliesslich über die von ihnen selber betriebenen Nachrichtenkanäle zu kommunizieren. Und nicht – wenn das nicht abgemacht war – plötzlich auf Whatsapp. Und nicht per SMS.

Phishing ist der betrügerische Versuch, sensible Daten wie Passwörter und Kreditkartendaten über gefälschte E-Mails, SMS oder Websites zu stehlen. Betroffene können