Bauchlage stark umstritten

Tatverdächtige bei Polizeikontrollen in eine Bauchlage zu bringen, ist höchst umstritten. Nur bei aktivem Widerstand darf eine Person zu Boden gedrückt werden und «schonend» in Bauchlage gebracht werden, zitiert der «Tages-Anzeiger» den Rechtsmediziner Ulrich Zollinger. Wenn die Person auf dem Boden liegt, kann sie in der Stresssituation schnell in Atemnot geraten. Mit zusätzlicher Druckeinwirkung kann dies tödlich enden. Schweizer Polizisten lernen in ihrer Ausbildung verschiedene Techniken zur «Neutralisierung» von potenziellen Gefährdern kennen. Sie wissen um die Gefahren der Bauchlage als Fixiertechnik.