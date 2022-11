Und Sie gefährden andere. Die Blockaden könnten Leben kosten, wie der Fall in Berlin gezeigt hat, bei dem ein Krankenwagen blockiert wurde.

Wir wollen niemanden gefährden. Wir gehen nur bei langsamem Verkehr auf die Strasse. Und wir kleben nie alle an, so dass eine Ambulanz durchkommt.



Gab es in der Schweiz schon Unfälle wegen Klimaprotesten?

Noch keine. Die Angst ist also hypothetisch. Real ist dagegen, dass in diesem Sommer 15’000 Menschen in Europa durch die lang anhaltende Hitzewelle gestorben sind. 30 Millionen Menschen haben durch Überschwemmungen in Pakistan ihr Zuhause verloren. Es wird noch schlimmer, wenn wir nicht sofort handeln.