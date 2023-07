So weit, so entgegenkommend. Doch alsbald schlägt in Davos die Macht der anderen Gewohnheit mit eiserner Faust zurück. Denn nun, da die Rolltreppe für die zugezogene Frau A. endlich «richtig» herum läuft, sorgt die neue Verkehrsordnung bei den Alteingesessenen für Konfusion. Sie haben «ihre» Rolltreppe nun einmal anders kennengelernt. Es hagelte Briefe, Mails, Anrufe an die Adresse von Coop – bis sich ein Entscheidungsträger besinnt und die Treppe wieder aufs alte Regime umschaltet.