Eine Redaktion kann aber unmöglich alle Perspektiven einnehmen und alle Blicke auf die Welt abdecken. Fast niemand in unserer Redaktion hat zum Beispiel einen Migrationshintergrund. Damit fehlt uns die Perspektive, wie es ist, in einem anderen Land aufgewachsen zu sein und in der Schweiz zu leben. Weil uns das bewusst ist, befragen oder porträtieren wir auch Menschen, die aus einem anderen Land, einer anderen Kultur hierhergekommen sind. Deshalb haben wir etwa Shqipe Sylejmani verpflichtet, in ihrer Kolumne «Shqipes Welten» eine solche Perspektive zu teilen.