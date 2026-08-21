Nicht nur ein Migrationsproblem

Bally hat sich dem Kampf gegen häusliche Gewalt verschrieben. Sie hat mitgeholfen, dass Stalking heute als Straftat im Gesetz steht. Sie setzt sich für das neue Opferhilfegesetz ein, welches etwa den Zugang zu Plätzen in Frauenhäusern verbessert hat. Zudem weibelt sie für ein Rahmengesetz zur häuslichen und sexualisierten Gewalt nach spanischem Vorbild. «Bei uns haben wir einen Flickenteppich. Dort wird schon bei leichter häuslicher Gewalt ein Täterprofil angelegt.» Das Land hat es geschafft, die Femizide zu reduzieren. In der Schweiz sind die Zahlen gestiegen. «Dass es Massnahmen braucht, die kosten, ist durch die neusten tragischen Fälle hoffentlich bei allen angekommen. Auch Gewalt kostet.»