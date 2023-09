Steine, Äste, verlorene Mützen oder Handschuhe, ein achtlos fallen gelassener Nuggi: Es gab eine Zeit, in der ich mit meinem Velo fast ausnahmslos über alles fuhr, was mir im Weg lag.



Sobald ich etwas auf der Fahrbahn erblickt hatte, verfiel ich in eine Art Schockstarre. Mein Blick heftete sich an die Hindernisse, und obwohl ich eigentlich ausweichen wollte, war es mir unmöglich. Also hielt ich den Lenker fest, spannte die Bauchmuskeln an, hoffte, dass sich nichts in den Speichen verheddern würde, und fuhr geradewegs auf die Sachen zu.