Dabei hätte es viel zu besprechen gegeben. Mit 19 stolperte die gebürtige Italienerin über eine Lücke in ihrem Lebenslauf. Bei der Einbürgerung musste sie belegen, wie lange sie schon in der Schweiz lebte. Also wiederholte sie eine Geschichte, an der sie nie gezweifelt hatte: Kurz nach der Geburt habe sie für ein knappes Jahr bei Verwandten in Italien gewohnt, weil die Eltern als Saisonniers in der Schweiz waren. Im Sommer 1967 sei sie nachgerückt, nachdem der Vater den Jahresaufenthalter-Status erlangt hatte.