Wenn es um die Besitzer der Bar, das Ehepaar Moretti, geht, reagiert Mutter Aleksandra mit Empörung: «Ich bin wahnsinnig wütend auf sie. Sie sind beide schuldig! Sie haben die Notausgänge versperrt, sie haben Geld über die Sicherheit ihrer Gäste gestellt.» Sie hofft, ihnen nie begegnen zu müssen. «Falls ich aufgrund des Verfahrens keine andere Wahl habe, habe ich unserem Anwalt gesagt, dass ich vorher informiert werden muss, weil ich nicht weiss, wie ich reagieren werde, wenn ich sie sehe.» Was den Begriff der Wiedergutmachung angeht, ist ihre Antwort unmissverständlich. «Es kann keine Gerechtigkeit für das geben, was passiert ist. Nichts wird den Opfern das Leben zurückgeben oder den Verletzten ihre Gesundheit. Es gibt keinen Preis, den sie zahlen könnten, um das wiedergutzumachen.» Agata hingegen sagt: Ja, sie würde gerne mit den Morettis sprechen.