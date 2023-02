Schon wenige Stunden nach dem verheerenden Erdbeben in der Südosttürkei und in Syrien entsandte die Schweiz erste Spezialistinnen und Spezialisten mit sechs Suchhunden ins Erdbebengebiet. Am Montagabend dann reiste der restliche Trupp an den Ort. Insgesamt befinden sich derzeit 87 Rettungskräfte und acht Suchhunde aus der Schweiz in Hatay, einer Stadt im Südosten der Türkei, die vom Erdbeben besonders betroffen ist.