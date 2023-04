Wenn ich Küchenabfälle entsorgen will, führt das schnell mal zu einem Zwischensprint. Der Kompost steht ganz zuhinterst in unserem Garten – und der Weg dorthin führt vorbei an Rosen, Minzen, Wegwarten, Ochsenaugen, Rainfarn, einem Zwetschgen- und zwei Birnenbäumchen.



Sitzt dann ein spannendes Tierchen auf einer Blüte, muss der Kompost warten. Ich stelle das Kesseli auf den Boden, renne zurück in die Stube und schnappe mir den Fotoapparat.



Man könnte mich als Insektenjäger bezeichnen. Mein Revier ist der Garten, meine Waffe eine Kamera mit Makroobjektiv und Ringblitz. Kein Tierchen ist vor mir sicher. Ich spüre Rindenwanzen auf, die flach wie Flundern auf der Rinde der 250-jährigen Linde liegen. Ich lauere vor einer Pfingstrose, bis eine Blattschneiderbiene aufkreuzt, mit ihren Mundwerkzeugen ein Stück aus einem Blatt schneidet und es als Tapete in ihr Nest zurückträgt.