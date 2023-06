Der Frauenstreik von 2019 war die grösste öffentliche Mobilisierung seit dem Landesstreik 1918. Deutlich über eine halbe Million Menschen, vorwiegend Frauen, trugen ihren Protest auf die Strasse. Die Euphorie über dieses Zeichen und die politische Kraft dahinter stiessen wichtige Gleichstellungsinitiativen an. Auch Politikerinnen von FDP, GLP, SP oder Grünen profitierten vier Monate später an den Parlamentswahlen von der Wucht des Streiks: Noch nie in der Geschichte der Schweiz wurden so viele Frauen in den National- und Ständerat gewählt.