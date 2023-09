Warum also immer mehr extrem früh Geborene? Aus ökonomischer Sicht, sagen wir es offen, ist das fragwürdig. Die Geburt von Kindern in diesem frühen Entwicklungsstadium verursacht hohe Kosten – bei oft geringen Überlebenschancen oder relativ kurzer Lebensdauer. Hinzu kommen Ausgaben für körperliche und/oder geistige Beeinträchtigungen, an denen viele von ihnen ein Leben lang leiden werden. Neonatologie-Experten warnen daher vor dem unnötigen Einsatz von Ressourcen für die Behandlung von Frühstgeborenen, die kaum lebensfähig sind oder eine sehr ungünstige Gesundheitsprognose haben.