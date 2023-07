2005: Eric hat das Basecap jetzt verkehrt herum auf dem Kopf: «Hei Brudi, gömer hütt no chli a s Turnfäscht? Wär easy nice.»



2010: «Hei Bro, was lauft, Alte, gömer hütt no bitz go zippe, was meinsch?»



2018: «Sheesh, was lauft, du Pitsch? Gäbemer öis heftig, Alte, wär richtig nice, Bra.»