Die 26- bis 35-Jährigen schauen am optimistischsten in die Zukunft. Wieso gibt es einen Unterschied zwischen sich eigentlich nahestehenden Generationen?

Das dürfte damit zusammenhängen, dass man in diesem Alter sehr viele Veränderungen durchmacht. Anfang dreissig steht man an einem ganz anderen Punkt im Leben als Anfang zwanzig. Veränderungen im Alltag und im Leben beeinflussen unsere Wahrnehmungen und Perspektive auf die Gesellschaft. Die Pandemie ist ein gutes Beispiel dafür. 18- bis 25-Jährige waren ganz anders betroffen als 26- bis 35-Jährige. 26- bis 35-Jährige hatten ihre Ausbildung meistens bereits hinter sich und waren schon in der Arbeitswelt, konnten schon in den Ausgang und ihren Hobbys nachgehen. 18- bis 25-Jährige, für die vieles neu war, wurden dagegen in dieser Entwicklung unterbrochen.