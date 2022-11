Wie sich AHV und Pensionskassen entwickeln, ist ungewiss – sich um die eigene Altersversorgung kümmern kann man aber nicht früh genug Pensionierung vorbereiten So haben Sie im Alter genug Geld , auch wenn es bünzlig klingt. Ein Beispiel: Wer beim Eintritt ins Rentenalter privat 300’000 Franken auf der hohen Kante haben will, muss monatlich über 2000 Franken beiseitelegen, wenn er mit 55 damit beginnt. Für viele wohl utopisch. Fängt man bereits mit 35 zu sparen an, sind es 430 Franken monatlich, was schon eher machbar ist. Das bei einem Zinssatz von jährlich 4 Prozent, mit Aktienanlagen langfristig durchaus realistisch.