Achtung, Frauen!

Deshalb kommt jeweils sein Stellvertreter ins Studio. Lieutenant-Colonel Karl-Heinz Inäbnit parliert in breitestem Français fédéral drauflos, und was er von sich gibt, wirft meist kein gutes Licht auf die Armee. So will er etwa keine Frauen in der Truppe («Ich habe Angst vor ihnen»), oder er erklärt, warum man Fünftklässlern einen Schützenpanzer vorführen sollte («Damit sie später gern in den Krieg ziehen»).