Ihre Geschichte erscheint in einem Buch. Warum hatten Sie das Bedürfnis, nach einem Film auch noch in Buchform zu erscheinen?

Manche Dinge kamen im Film zu kurz. Das Buch erzählt meine ganze Geschichte von meiner Kindheit in Guinea, meiner Reise in die Schweiz, meinen Ängsten, meinen Träumen und meinem Willen, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich möchte zeigen, dass man trotz grossen Hürden seine Träume nicht aufgeben muss. Heute habe ich meine Ausbildung als Hochbauzeichner abgeschlossen, arbeite in einem Architekturbüro und engagiere mich als Präsident von «Essen für alle» für rund 2000 Familien pro Woche. Zusätzlich engagiere ich mich ehrenamtlich auf kantonaler und nationaler Ebene. Wenn meine Geschichte einen Menschen ermutigt, grösser zu träumen und nicht aufzugeben, hat sich das Buch gelohnt.