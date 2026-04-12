In der reichen Schweiz arm zu sein ...

... ich finde es immer lustig, diesen Satz zu hören. Andererseits macht er mich auch traurig. Natürlich haben wir hier insgesamt viel Wohlstand. Aber wir arbeiten auch wie Maschinen! Und es geht oft vergessen, dass es viele Leute gibt, die trotzdem die enormen Fixkosten nicht bezahlen können. Die hören dann: Du musst halt noch mehr arbeiten! Du musst dir einen anderen Job suchen! Du musst, du musst, du musst! Als ob es so einfach wäre. Viele werden unter diesem Druck krank und rutschen in die Armut ab. Das ist ein Teufelskreis.