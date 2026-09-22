Wenn Sterben normal wird

Einen Tag später sitzt Zgraggen oberhalb des Hafens von Lampedusa. Nach den ersten vier Jahren sei er ziemlich ausgebrannt gewesen. Seine eigene Belastung relativiert er aber sofort. Sie sei gar nichts im Vergleich zu dem, was die Menschen auf den Booten erlebten. Dass er im Flugzeug auch schon aus Verzweiflung geschrien habe, erzählt er fast beiläufig. Was ihn nach zehn Jahren noch immer erschreckt, ist, wie sehr sich die Menschen an diese Bilder und Zahlen gewöhnt hätten. Das Sterben sei normal geworden, sagt er.