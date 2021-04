Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich rudert zurück und hebt die Testpflicht für Besuche in Heimen per sofort auf. Neu werden Tests nur noch «dringend empfohlen». Man zähle auf die Eigenverantwortung, schreibt die Gesundheitsdirektion in einer Mitteilung. Sie reagiert damit auf die breite Kritik, die nach ihrem vorherigen Entscheid laut wurde.