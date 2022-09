In Kiew gibt es nicht so viele zerstörte oder beschädigte Gebäude wie in einigen anderen Städten, nur etwa 400. In der Strasse neben mir, in einer neuen Wohnsiedlung, sind Spuren von Granaten an den Wänden geblieben. Das Restaurant im ersten Stock, das völlig zerstört wurde, funktioniert jetzt, als wäre nichts geschehen. Aber die Bewohner direkt darüber haben beschlossen, die Spuren an der Wand zu belassen, als Mahnmal. Als ob an den Krieg erinnert werden müsste.