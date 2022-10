Die Spuren der Russen sind in Irpin an jedem zweiten Haus sichtbar. In Hostomel an jedem Haus. Es scheint, dass sie sich die besten Wohngegenden ausgesucht haben. In den letzten Jahren hat sich dieser Vorort zu einem idealen Wohnort für junge Familien entwickelt – einigermassen erschwinglich, perfekte Planung, üppige Landschaftsgestaltung, viele Parks, Spielplätze, bunte Häuser. Irgendwie ist es schwer zu verstehen, dass jemand ein solches Idyll zerstören will. Zerbombte Häuser vor dem Hintergrund eines perfekten smaragdgrünen Rasens und moderner Spielplätze sehen im Sonnenlicht aus wie verfaulte Zähne.