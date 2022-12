Die Neugier siegt

Während eines Angriffs war ich gerade mit einem Freund in einem Café im Stadtteil Pechersk. Die Bruchstücke der Rakete fielen 500 Meter entfernt. Zuerst hörten wir Schreie, dann gab es eine Art Erdbeben, die Bilder an den Wänden wackelten, Geschirr fiel aus den Regalen. Wir krochen instinktiv unter den Tisch, aber alle anderen standen an den Fenstern – die Neugier siegt über den gesunden Menschenverstand. Rauch stand am Himmel, und die Leute rannten zur nächsten U-Bahn-Station.