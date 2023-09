Es ist die wahrscheinlich bestfinanzierte Aufarbeitung historischen Unrechts. Um aufzuklären, was die Schweiz den Verdingkindern und «Versorgten» angetan hat, sprach der Bundesrat Gelder in der Höhe von 27,9 Millionen Franken. Er hat eine Unabhängige Expertenkommission und ein Nationales Forschungsprogramm ins Leben gerufen, um die menschenrechtswidrige Wegsperrung von Zehntausenden Menschen in Heimen und Anstalten zu erforschen.



Und das ist noch nicht alles: Ab nächstem Jahr kommen nochmals 7,5 Millionen Franken dazu, um die Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit bekannt zu machen. Mit den Millionen will das zuständige Bundesamt für Justiz zwischen 2024 und 2028 unter anderem «eine nationale Wanderausstellung in allen Landesteilen» durchführen, ein «Begleitprogramm für Schulklassen» aufziehen, eine «virtuelle Ausstellung» programmieren sowie eine «Veranstaltung zum Abschluss des ‹offiziellen› Teils der Aufarbeitung» organisieren.