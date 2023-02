Vor gut einem Jahr wurde mir eine Genugtuung zugesprochen, die Maximalsumme, weil das Fachgremium im Bistum Basel meinen Fall als schwerwiegend erachtete. Eine Entschuldigung habe ich aber nicht erhalten.



An meinem 13. Geburtstag schickte mich meine Mutter los, Pfarrer Alfred M. in Baldingen AG etwas zu bringen. Draussen stürmte es, ich wollte nicht gehen und weinte. Ich kann mich an jedes Detail erinnern. Vom Moment an, als ich die Kirche sah, setzt meine Erinnerung aber aus. Ich weiss nicht, was danach geschah.