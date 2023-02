Es geschah 1959, etwa ein Jahr nachdem ich ins Internat in der Missionsschule in der Marienburg in Thal SG eingetreten war. Ich war damals zwölf, und wir mussten jede Woche einmal beichten gehen. Das Problem war, dass mir mit der Zeit keine Sünden mehr einfielen.



So schaute ich im Kirchenbuch nach und fand dort, dass man «sexuelle Handlungen an anderen oder sich selbst» beichten konnte. Als ich das Pater Anselm G. erzählte, forderte er mich auf, das nächste Mal die Beichte bei ihm im Zimmer abzulegen.