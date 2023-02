Wer weiss, bei wie vielen Mädchen im Dorf er das sonst noch gemacht hat! Ich habe mittlerweile von einer Frau aus meinem Dorf gehört, die sich als Mädchen jeweils Stecknadeln in die Unterhosen gesteckt haben soll, damit er sich in den Finger stach, wenn er wieder an ihr rumfingerte. Und dass er Mädchen unter den Rock ging, wenn sie an der Wandtafel etwas schreiben mussten. Ich war also vermutlich nicht das einzige Opfer.