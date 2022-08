Lange suchte die 31-jährige Claudia Sennhauser einen Therapieplatz, um ihre posttraumatische Belastungsstörung behandeln zu lassen. Fündig wurde sie bei der Clienia, einer Privatklinik für Psychiatrie und Psychotherapie in Oetwil am See ZH. Doch statt einer Therapie folgte ein Theater um ihren Labrador.