Für den ausgebildeten Pflegefachmann dürfte es lukrativer gewesen sein, Menschen beim Sterben zu helfen, als in einem Spital oder Pflegeheim zu arbeiten. In Spitzenzeiten – etwa im November 2024 – verdiente er mit Sterbebegleitungen fast 20’000 Franken im Monat. Dies belegen Recherchen des Beobachters.