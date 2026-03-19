Sterbehilfe-Fälle haben sich in den letzten zehn Jahren verdoppelt
Assistierte Suizide nehmen stark zu – nicht nur von Menschen aus der Schweiz. Auch der Sterbetourismus stösst an seine Grenzen, wie exklusive Zahlen aus Basel-Landschaft zeigen.
In der Schweiz ist die Zahl der Menschen, die Sterbehilfe in Anspruch genommen haben, stetig gestiegen. In den letzten zehn Jahren hat sie sich fast verdoppelt. Das zeigen Zahlen des Bundesamts für Statistik.
Zu diesem Schwerpunkt
Assistierter Suizid aus uneigennützigen Gründen ist in der Schweiz legal. Das gilt auch für Ausländerinnen und Ausländer, weshalb die Schweiz als eines der prominentesten Länder für Sterbetourismus weltweit gilt. Exklusive Zahlen der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft zeigen, dass sich im Kanton letztes Jahr 247 Menschen ohne Schweizer Wohnsitz mit Sterbehilfe suizidierten – die meisten aus den USA und aus Frankreich. Im Grenzkanton sind besonders viele Sterbeorganisationen ansässig.
- Bundesamt für Statistik
- Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft
- Exit Deutsche Schweiz, Jahresberichte