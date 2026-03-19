Assistierter Suizid aus uneigennützigen Gründen ist in der Schweiz legal. Das gilt auch für Ausländerinnen und Ausländer, weshalb die Schweiz als eines der prominentesten Länder für Sterbetourismus weltweit gilt. Exklusive Zahlen der Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft zeigen, dass sich im Kanton letztes Jahr 247 Menschen ohne Schweizer Wohnsitz mit Sterbehilfe suizidierten – die meisten aus den USA und aus Frankreich. Im Grenzkanton sind besonders viele Sterbeorganisationen ansässig.