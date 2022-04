«Ich war immer ein Glückspilz», sagt Andrea Huber, «doch plötzlich brach alles über uns zusammen.» Ihre beste Freundin stirbt an einer Lungenembolie, Carlos’ Vater an Covid, ihre Mutter erkrankt an Leukämie. Und ihr Mann liegt in Luzern auf der Intensivstation. Carlos benötigt immer mehr Sauerstoff, kann nicht mehr aus eigener Kraft aufsitzen. Er leidet an einer Fibrose, seine Lunge ist vernarbt. Ende August reden die Ärzte von einer Transplantation. Er muss Tests absolvieren, die ihn als Empfänger qualifizieren. Carlos und Andrea versichern sich: «Es kommt schon gut, es kommt schon gut.»