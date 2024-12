Während die Ukraine dem dritten Kriegswinter entgegenblickt und weiterhin kein Ende in Sicht ist, schwindet in der Schweiz die Unterstützung. Der Nationalrat stimmte am Montag zwei Motionen zu, die den Schutzstatus S einschränken sollen. Zuvor hatte der Ständerat beide Vorlagen bereits genehmigt. Der Beobachter ordnet diesen Entscheid ein.