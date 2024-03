Das wuchtige Ja zur 13. AHV-Rente sei «ein historischer Moment», «eine Zeitenwende», «eine sozialpolitische Sensation», heisst es in den Medien. Erstmals hat das Stimmvolk einer Initiative zum Ausbau des Sozialstaats zugestimmt. Paul Rechsteiner ist der Architekt des AHV-Ausbaus. Am Abstimmungssonntag wurde er in Bern als «wahrer Vater» der AHV-Initiative gefeiert. Dem Beobachter präsentiert der Ex-Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds und langjährige SP-Politiker, 71, einen überraschenden Finanzierungsplan für die 13. AHV-Rente.