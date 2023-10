Wie würde der Service Citoyen aussehen?

Der Service Citoyen würde den Militär-, Zivil- und Zivilschutzdienst ersetzen. Den Dienst könnten Frauen und Männer beispielsweise bei der Feuerwehr, in der Landwirtschaft oder wie bisher im Militär absolvieren. Das sei eine der Stärken des Bürgerdienstes, sagt Noémie Roten. Gerade in Branchen, in denen heute Fachkräftemangel herrscht, brauche es junge Personen, die einen sozialen Dienst leisten.