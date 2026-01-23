Für die Schweizer Flüchtlingshilfe ist dagegen klar, dass es keine sicheren Regionen in der Ukraine gibt. Von den sieben sogenannten sicheren Regionen seien mehrere, namentlich Ternopil, Lwiw, Riwne und Iwano-Frankiwsk, seit November 2025 mit Drohnen- und/oder Raketenangriffen konfrontiert. «Es gab auch tödliche Angriffe auf Wohngebiete. Konkret bedeutet das für die betroffenen Personen, dass sie um ihr Leben fürchten müssen», sagt Mediensprecher Lionel Walter.



Aus Sicht der Flüchtlingshilfe müsse der Schutz der Geflüchteten in jedem Fall Vorrang haben. «Die Massnahme verunmöglicht dieses Ziel offensichtlich, da die Sicherheitslage in der gesamten Ukraine nach wie vor instabil ist. Aus unserer Sicht sollte diese Massnahme aufgehoben werden.»

