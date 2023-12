Der Bundesrat aber will diesen Artikel streichen. Er ist der Meinung, die Integrationskriterien müssten für alle Menschen gelten, die in der Schweiz leben möchten. Konkret würde das bedeuten, dass eine betroffene Person den Aufenthaltsstatus verliert, wenn sie nach der Trennung beispielsweise Sozialhilfe bezieht. Davor warnt Eggler: «Den Artikel zu streichen, würde den Schutz von Gewaltbetroffenen drastisch schmälern. In einer Gewaltsituation eine wirtschaftliche Unabhängigkeit aufzubauen oder eine Sprache zu lernen, ist enorm schwierig. Viele betroffene Frauen werden in der Beziehung isoliert.»