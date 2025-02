Rechtliches oder politisches Verfahren?

Dennoch sei in der Schweiz vielerorts eine veraltete Meinung verbreitet, die laute: «Wir, also die Kantone oder Gemeinden, entscheiden als politisches Gremium, wer zu uns gehört und wer nicht.» Das sei ein Missverständnis. «Das Einbürgerungsverfahren ist kein politisches, sondern ein rechtliches Verfahren. Und in diesem sind die Behörden an die relevanten rechtlichen Massstäbe und Rahmenbedingungen gebunden», sagt Cueni.