Es gibt den Russischen Salat, die Charlotte russe und den Russenzopf. Letzterer wurde in manchen Schweizer Konditoreien nur bis Ende Februar 2022 angeboten. Da befahl der russische Präsident Putin seiner Armee, die benachbarte Ukraine anzugreifen.



Die öffentliche Meinung stellte sich gleich auf die Seite der Ukraine Krieg in der Ukraine Was kann ich tun? . Und manche Schweizer Kunden von Schweizer Konditoreien von Thun bis Basel fühlten sich beim Wort «Russenzopf» unwohl. Grund genug, das harmlose Hefegebäck umzutaufen. Und so heisst es nun in manchen Konditoreien Hefezopf, Hefestollen oder Freiheitszopf.